Lotto Hessen gibt Jahresbilanz für Rekordjahr 2020 ab

Umsatz des Vorjahres 2019 als Summe

Umsatz = Einsätze + Gebühren

2019 Umsatz: 375.646.204,61 €

2020 Umsatz: 423.2 Millionen



Einsatz Lotto 6aus49 – Summe 2020 / 2019 und Anteil am Jahreseinsatz?

Einsatz 2019: 173.203.722,00 € / Anteil am Jahreseinsatz: 47,51%

Einsatz 2020: 200.992.720,00 € / Anteil am Jahreseinsatz: 48,85%



Einsatz Eurojackpot Summe 2020 / 2019 und Anteil am Jahreseinsatz?

Einsatz 2019: 67.845.190,00 € / Anteil am Jahreseinsatz: 18,61%

Einsatz 2020: 80.021.494,00 € / Anteil am Jahreseinsatz: 19,45%



Einsatz Sofortlotterie (Rubbellose) Summe 2020 / 2019 und Anteil am Jahreseinsatz?

Einsatz 2019: 18.835.958,00 € / Anteil am Jahreseinsatz: 5,17%

Einsatz 2020: 20.023.489,00 € / Anteil am Jahreseinsatz: 4,87%