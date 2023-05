Low Carb für Zootiere: Reistorte für den Gorilla ist passé

Seit einigen Jahren würden die Futterpläne nach und nach umgestellt. Ziel sei es, die Ernährung der Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu kopieren. „Es ist eine Frage der artgerechten Haltung und des Tierschutzes“, so der Arzt. Im Laufe der Jahre sei deutlich geworden, dass es sich lohne, genauer auf die Ernährung zu schauen. „Die Fütterung ist in der Tiermedizin in Zoo und Tierpark ein zentraler Faktor geworden, sie gehört zur Prophylaxe. Wir wollen ja, dass die Tiere gar nicht erst krank werden“, erklärt Pauly.