Lübcke-Prozess mit Video von Vernehmung fortgesetzt

In einem Gerichtssaal des Oberlandesgerichts stehen am Tag des Prozessbeginns zum Mord an Politiker Lübcke Namensschilder an den Plätzen. Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen findet der Prozess gegen den mutmaßlichen Haupttäter 46-jährigen Stephan Ernst. und seinen mutmaßlichen Helfer Markus H. statt. ( Foto: Thomas Lohnes/Getty Images )

FRANKFURT - Der Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke vor dem Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) ist am Dienstag mit einem weiteren Vernehmungsvideo fortgesetzt worden. In der richterlichen Vernehmung Anfang des Jahres hatte der mutmaßliche Täter Stephan Ernst eine neue Tatversion geschildert. Darin schilderte er, dass er gemeinsam mit dem wegen Beihilfe angeklagten Markus H. das Haus des CDU-Politikers aufgesucht habe, um diesen zu schlagen oder einzuschüchtern. Dabei habe H. die Waffe in der Hand gehalten. Der Schuss habe sich aus Versehen gelöst, nachdem Lübcke die Männer bemerkt und versucht habe, sich aufzurichten. Zuvor habe er noch gerufen: "Verschwinden Sie!"

Ausführliche Einlassung angekündigt

Der mutmaßliche Täter Stephan Ernst hat über seine Anwälte eine ausführliche Einlassung angekündigt. Sein Mandant wolle "unmissverständlich klarstellen", dass er zu einem späteren Zeitpunkt zu den Vorwürfen eine Stellungnahme abgeben werde, sagte Frank Hannig, einer der beiden Verteidiger von Stephan Ernst, am Dienstag in dem Verfahren vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Dazu werde es aber frühestens nach der Sommerpause kommen.

In dem unter hohen Sicherheitsvorkehrungen laufenden Prozess geht es bei der Beweisaufnahme derzeit um Vernehmungsvideos, in denen der deutsche Angeklagte widersprüchliche Angaben zu der Tat machte.

Lübcke war im Juni 2019 im Garten seines Wohnhauses erschossen worden. Die Anklage wirft dem Deutschen Stephan Ernst vor, aus rechtsextremistischen Motiven heraus die Tat begangen zu haben. Am vorangegangenen Verhandlungstag war ein Video mit einer Vernehmung kurz nach der Tat gezeigt worden, in der sich Ernst als Einzeltäter bezeichnet hatte. In dieser Woche sind noch zwei weitere Verhandlungstage vorgesehen.