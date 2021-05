Lufthansa entscheidet heute über Flüge nach Minsk

Der vollständige Text aus dem Video

„Guten Tag, ich heiße Roman Protasevich. Gestern wurde ich von Beamten des Innenministeriums am nationalen Flughafen in Minsk festgenommen. Jetzt bin ich im Untersuchungsgefängnis Nr. 1 in Minsk. Ich kann erklären, dass ich keine gesundheitlichen Probleme habe, auch nicht mit meinem Herzen oder anderen Organen. Die Haltung der Mitarbeiter mir gegenüber ist so korrekt wie möglich und gesetzeskonform. Außerdem kooperiere ich jetzt weiterhin mit den Ermittlungen und lege Geständnisse über die Organisation von Massenunruhen in der Stadt Minsk ab“.

(Übersetzt mit Google Translate)