Dienstag,
12.05.2020 - 03:00
3 min
Luftqualität in Bad Kreuznach hat sich messbar verbessert
Wegen Corona sind viele Arbeitnehmer ins Homeoffice ausgewichen. Mit einem messbaren Effekt: Die Schadstoffbelastung in der Luft an der Messstation Bosenheimer Straße ist gesunken.
Von Stephen Weber
Lokalredakteur Bad Kreuznach
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