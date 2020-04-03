Freitag,
03.04.2020 - 00:00
2 min
Lützelbacher setzen mit Gutscheinen Zeichen des Dankes
Der Gewerbeverein Lützelbach bietet mit Corona-Aktion Menschen, die für andere wirken, Fünf-Euro-Gutscheine an. Zugleich ergeht Appell, Handel und Handwerk im Ort zu unterstützen.
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