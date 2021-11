Mädchen totgefahren: Mordermittlungen gegen 30-Jährigen

Einsatzkräfte stehen neben einem VW Polo vor einer Kindertagesstätte im Ortsteil Gertenbach. Ein Autofahrer geriet aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug in eine Gruppe von Kindern. (Foto: dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WITZENHAUSEN/ESCHWEGE - Der 30-jährige Mann aus Witzenhausen, der am Freitagmorgen in eine Gruppe von Schulkindern gefahren ist, ist am Samstag in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht worden. Aufgrund von Zeugenaussagen bestehe zudem der Verdacht, dass der Fahrer den Wagen vorsätzlich in die Gruppe gelenkt habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mit.

Bei dem vermeintlichen Unfall in Witzenhausen-Gertenach ist ein achtjähriges Mädchen zu Tode gekommen, zwei weitere sieben und acht Jahre alte Mädchen wurden schwer verletzt.

Die zuständige Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Eschwege hatte auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kassel die vorläufige Unterbringung angeordnet.

Der verantwortliche Fahrer war im Anschluss an das Geschehen zunächst selbst in ein Krankenhaus eingeliefert und dort medizinisch behandelt worden. Im Krankenhaus wurde dem 30-Jährigen Blut abgenommen, um festzustellen, ob Substanzen die Fahrtüchtigkeit des Mannes zum Zeitpunkt des Vorfalls beeinträchtigt haben könnten.

Verknüpfte Artikel

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen eines Tötungsdeliktes

Im Laufe der weiteren Ermittlungen meldete sich laut Mitteilung ein Zeuge bei den Polizeibehörden, der relevante Angaben machen konnte, die das (Unfall-)Geschehen in einem völlig anderen Licht erscheinen lassen.

Während der 30-Jährige von der Straße abkam, befand sich der Zeuge in Nähe der späteren Kollisionsstelle und konnte das Fahrverhalten des 30-Jährigen beobachten. Aufgrund der Zeugenaussage sowie der vorläufigen Bewertung des beauftragten Sachverständigen besteht nach Aussage der Ermittler der dringende Verdacht, dass der 30-Jährige eine aktive Lenkbewegung in Richtung der Grundschüler getätigt und folglich den Tod eines Kindes und die Verletzung mehrerer Kinder vorsätzlich herbeigeführt hat.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat vor diesem Hintergrund die Ermittlungen wegen Heimtückemordes, versuchten Heimtückemordes, vollendeter gefährlicher Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen.

Der verantwortliche Fahrer ist aufgrund einer psychischen Erkrankung inzwischen in der Psychiatrie untergebracht worden.

Es wurde noch am vergangenen Wochenende die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet, da die von der Kriminalpolizei Eschwege durchgeführten Ermittlungen Anhaltspunkte hervorbrachten, die den Verdacht begründen, dass der 30-Jährige an einer beträchtlichen psychiatrischen Erkrankung leidet und diese nach derzeitigem Erkenntnisstand ursächlich für den Tatentschluss gewesen sein könnte.

Hinweise für einen extremistischen oder terroristischen Hintergrund liegen hingegen nicht vor. Nachdem die richterliche Entscheidung der Unterbringung ergangen war, ist der Mann noch am gleichen Tag einer entsprechenden geschlossenen psychiatrischen Einrichtung zugeführt worden.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache führen die Beamten der Kriminalpolizei in Eschwege.