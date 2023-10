Madonna feiert 40-jährige Karriere mit Tournee-Auftakt

London (dpa) - . Was macht ein Sex-Symbol im Rentenalter? Die Antwort der Pop-Ikone Madonna lautet: Auf Welttournee gehen. Die 65 Jahre alte „Queen of Pop“ gibt an diesem Samstag in London den Auftakt für ihre „Celebration Tour“, mit der sie ihre bereits vier Jahrzehnte dauernde Karriere feiern will.