Madonna ist ein „Lucky Star“

New York (dpa) - . Popsängerin Madonna hat sich nach ihrem Krankenhaus-Aufenthalt im vergangenen Monat mit einem kleinen Tanz-Video bei ihren Fans gemeldet. In dem kurzen Clip auf Instagram schwingt die 64-Jährige leicht die Hüften zu ihrem eigenen Song „Lucky Star“ (Glücksstern), zwinkert, haucht einen Kuss in die Kamera und bewegt dann auch ihre Hände zu der Musik.