Mädchen kommen nach Ecstasy-Konsum aus Klinik

Am Freitag nun wurde zudem der Tod einer 18-Jährigen in Sachsen-Anhalt bekannt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gestand ein 21-Jähriger den gemeinsamen Konsum von Ecstasy. Die junge Frau sei bereits am vergangenen Samstag (24. Juni) in Halle gestorben. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Ob auch hier „Blue-Punisher“ im Spiel war, war noch unklar.