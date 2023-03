Das Ende der Woche wird unbeständig und teils winterlich

Am Samstag zeigt sich der Himmel häufig stark bewölkt und vor allem in der Nordhälfte fällt hier und da etwas Regen. Im Bergland sowie im Nordosten kann es Schnee geben. Lediglich ganz im Süden bleibt es noch längere Zeit heiter und trocken. Im Tagesverlauf kann es auch im Norden ein paar Auflockerungen geben. Die Temperaturen liegen bei höchstens 5 Grad im Nordosten und 9 Grad im Südwesten. In der Nordosthälfte weht mäßiger bis frischer und teils stark böiger Nordwestwind, an der Nordsee kann es stürmische Böen geben.