Mahlzeiten für die Risikogruppe

Die Corona-Krise machte den selbstständigen Pfungstädter Koch Henning Thiel auftragslos. Doch er hatte eine Idee, und die kam gut an.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 29.04.2020 um 02:00 Uhr publiziert.