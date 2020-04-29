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Mittwoch, 29.04.2020 - 09:15
3 min

Mahlzeiten für die Risikogruppe

Die Corona-Krise machte den selbstständigen Pfungstädter Koch Henning Thiel auftragslos. Doch er hatte eine Idee, und die kam gut an.

Von Isabel Hahn
Henning Thiel und Iris Veith liefern Essen aus. Foto: Isabel Hahn

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 29.04.2020 um 02:00 Uhr publiziert.
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