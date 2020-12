Mai Thi Nguyen-Kim zur Journalistin des Jahres gewählt

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim macht sich für mehr naturwissenschaftliche Bildung und eine transparentere Wissenschaftskommunikation stark. (Foto: dpa)

FRANKFURT - Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim ist von der Branchenzeitschrift "Medium Magazin" zur "Journalistin des Jahres 2020" gewählt worden. Sie werde für ihre "herausragende Aufklärungsarbeit" über die Corona-Pandemie geehrt, teilte das Magazin am Montag in Frankfurt am Main mit. Die Preisverleihung ist für Mai 2021 angedacht.

Eine unabhängige Jury wählte Preisträger in mehreren Kategorien. Die Auszeichnung wird seit 2004 vergeben und ist undotiert.

Die Chemikerin und Journalistin Mai Thi Nguyen-Kim wurde seit Ausbruch der Pandemie vielen Youtube-Nutzern durch ihren Wissenschafts-Kanal "maiLab" bekannt, der Teil des Content-Netzwerks Funk von ARD und ZDF ist. „maiLab“ erklärt Corona, Glyphosat, Fluoride und vieles mehr

Funk konzentriert sich aufs jüngere Publikum. In den Videos versucht die Journalistin, komplexe wissenschaftliche Zusammenhänge für Laien zu erklären. Ein Video über Corona wurde im Frühjahr schon nach nur kurzer Zeit millionenfach angeklickt. Sie trat auch in den "Tagesthemen" im Ersten als Kommentatorin auf. Die Journalistin wurde bereits mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet und erhielt auch eine Goldene Kamera für ihre Arbeit.

Mai Thi Nguyen-Kim wurde am 7. August 1987 in Heppenheim geboren. Ihre Eltern kamen in den siebziger Jahren aus Vietnam zum Studium nach Deutschland. Aufgewachsen ist sie in Hemsbach (Rhein-Neckar-Kreis), Abitur am dortigen Bergstraßen-Gymnasium. Chemie-Studium an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz und am Massachusetts-Institute of Technology (MIT), Doktorandin in Aachen, Harvard und Potsdam, 2017 Doktortitel der Chemie.