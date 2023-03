„Maigret“: Depardieu spielt den legendären Kommissar

„Maigret“ ist ein Film mit nüchternen Tönen, fast streng. Er führt in das Paris der 50er Jahre, das in zahlreichen Filmen zu sehen war, in dieses Paris der Hinterhöfe, schwatzenden Hausmeisterinnen und Straßen, die noch die Spuren des Zweiten Weltkriegs tragen und die Leconte mit konstanter Eleganz nachbildet.