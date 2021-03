Main-Taunus: Corona-Inzidenz steigt auf 51

Jetzt teilen:

MAIN-TAUNUS MAIN-TAUNUS - Main-Taunus (etz). Am Dienstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuerkrankungen im Main-Taunus-Kreis bei 51. Im Vergleich zum Vortag war sie um drei gestiegen. Binnen Tagesfrist wurden im Kreis 17 Neuinfektionen gemeldet, darunter ein Schüler der Hochheimer Astrid-Lindgren-Schule, der am 4. März seinen letzten Schultag hatte.

Es wurde ein weiterer Todesfall gemeldet. In Schwalbach verstarb eine 84-jährige Frau.

Die Zahl der aktuell Infizierten lag am Dienstag in Hochheim bei zwölf (plus zwei), in Flörsheim bei 24 (plus eins) in Hofheim bei 51 (plus zwei) und in Eppstein bei fünf (keine Veränderung). Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Kommunen lag am Dienstag bei 39 (Hochheim), 37 (Flörsheim), 63 (Hofheim) und null (Eppstein).

n den Main-Taunus-Kliniken, zu denen die Krankenhäuser in Bad Soden und Hofheim gehören, wurden am Dienstag elf Patienten mit bestätigter Covid-19-Infektion behandelt, davon wurden vier beatmet. Am Dienstag wurden im Impfzentrum 559 Personen geimpft, davon haben 453 die Erstimpfung erhalten.