Main-Taunus-Kreis: Inzidenz sinkt auf 47

MAIN-TAUNUS - Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, ist im Main-Taunus-Kreis wieder leicht gesunken. Am Montag lag sie bei 49, am Dienstag bei 47. Es wurden elf Neuinfektionen gemeldet - glücklicherweise aber kein weiterer Todesfall.

In sechs der insgesamt zwölf Main-Taunus-Kommunen wurde keine Neuinfektion bekannt, darunter Hochheim, Flörsheim und Eppstein. In Hochheim und Eppstein leben aktuell jeweils acht Infizierte, in Flörsheim 25. In Hofheim sind 46 Infizierte bekannt (plus zwei). Die niedrigste Inzidenz im Kreis hatte am Dienstag Sulzbach mit elf, gefolgt von Hochheim mit 17. In Eppstein lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 22, in Hofheim bei 35 und in Flörsheim bei 51. Die höchste Inzidenz hatte Kelkheim mit 93.

Im MTK waren am Dienstag 29 infizierte Schülerinnen und Schüler bekannt, fünf davon an Schulen außerhalb des Kreises, und drei infizierte Lehrkräfte, davon einer an einer auswärtigen Schule.

In den Main-Taunus-Kliniken lagen sieben Patienten mit bestätigter Covid-19-Infektion, zwei von ihnen werden beatmet. Am Montag wurden im Impfzentrum 335 Personen geimpft, so der MTK. Das Land habe zusätzliche Impfstofflieferungen angekündigt. Wenn sie einträfen, könne das Impfzentrum nach derzeitigem Stand ab Anfang April mit vollen Kapazitäten laufen.