Maine: Mutmaßlicher Schütze tot - Was ist das Motiv?

Der Mann hatte am Mittwochabend in einem Freizeitzentrum und in einem Grillrestaurant das Feuer eröffnet. Anschließend entkam er, seine Spur verlor sich in der waldreichen Umgebung. Schon nach relativ kurzer Zeit identifizierte die Polizei den 40 Jahre alten Reservesoldaten Robert C. als mutmaßlichen Täter. Die Polizei fand seine Leiche eigenen Angaben zufolge dann am Freitagabend (Ortszeit) - in einem Wohnwagen, der auf einem Ausweichparkplatz einer Recyclinganlage abgestellt war. Dort soll der Mann zu einem nicht genannten Zeitpunkt gearbeitet haben.