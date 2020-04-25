Samstag,
25.04.2020 - 03:00
3 min
Mainz-Bingen: Schulbusse in Zeiten von Corona
Am Montag, 24. April, geht für einige Schüler die Schule wieder los. Die Schulen im Kreis Mainz-Bingen sind gerüstet, aber wie steht es um den ÖPNV?
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