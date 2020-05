Mainzer Caritas-Mitarbeiterinnen stoßen Benefiz-Läufe an

Dehnen, laufen, dehnen, laufen – für den guten Zweck: Christina Kneib hatte sich auf den abgesagten Gutenberg-Marathon vorbereitet. Jetzt macht sie daraus ein Benefizprojekt und lädt andere sportliche Zeitgenossen ein, es ihr gleich zu tun. (Foto: Sascha Kopp)

MAINZ - Eigentlich wollte Christina Kneib am kommenden Sonntag ihren ersten Halbmarathon laufen. Trainiert hatte sie seit Monaten für den nun abgesagten Gutenberg-Marathon. Da ihr hartes Training nicht umsonst gewesen sein sollte, entschied sie sich, stattdessen für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen zu laufen, die sie als Mitarbeiterin des „Caritaszentrums Edith Stein“ täglich betreut.

Gemeinsam mit ihren Kolleginnen organisierte sie einen Solidaritätslauf, der am Sonntag startet und Geld für Projekte des Zentrums sammeln will.

„Die Menschen, die wir betreuen, leben ohnehin mit großen Einschränkungen in ihrem Alltag“, erklärt Eva Pohl, die Leiterin des Caritaszentrums in der Binger Straße. „Sie kennen finanzielle Engpässe, leben oft beengt in kleinen Wohnungen und haben wenig soziale Kontakte.“ Die aktuelle Krise habe auf diese Menschen, deren Erkrankungen nahezu alle existierenden psychischen Krankheitsbilder abdecken, andere Auswirkungen als auf gesunde. Die meisten sind schon lange krank, ihre Lebensläufe sind von Abbrüchen und Lücken geprägt, eine berufliche Eingliederung hat bei vielen nie stattgefunden. „Etwa 80 Prozent leben am Existenzminimum“, schätzt Eva Pohl. Ohne Beschäftigung und persönliche Kontakte, wie sie etwa die Caritas angeboten hat, bricht ihre Tagesstruktur zusammen. Im schlimmsten Fall hegen Betroffene Suizidgedanken.

Hinzu kommt, dass viele von ihnen Senioren sind, die zusätzlich unter körperlichen Einschränkungen leiden und zur Corona-Risikogruppe gehören.

Mit dem Spendenlauf wollen die Caritas-Mitarbeiterinnen ein Zeichen setzen und den Menschen signalisieren, dass sie nicht allein sind. Doch die Aktion ist nicht nur symbolisch gedacht: Wer sich solidarisch zeigen möchte, kann ab sofort spenden oder einen eigenen Lauf anmelden. Als Anreiz stellt das Caritaszentrum auf seiner Internet-Seite „caritas-mainz.de“ ein Aktionsformular bereit, auf dem Interessierte ihr persönliches Laufziel, also Datum und Länge der Strecke, für ihren „Laufpaten“ eintragen können, der bei Erreichen des Ziels eine vorher vereinbarte Summe spendet. Wird das Laufziel nicht erreicht, zahlt der Läufer oder die Läuferin den Betrag selbst – eine Art Wette, die die Motivation erhöhen soll. Bis zum 10. Oktober soll die Aktion andauern. Alle Teilnehmer können in diesem Zeitraum Fotos von ihren Läufen unter Angabe der Strecke und Spendensumme an das Caritaszentrum schicken, das die Sammlung online dokumentiert.

Mit den erhofften Spenden werden langfristig Freizeit-, Kontakt- und Kulturangebote für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gefördert. Doch auch schon jetzt sollen sie kleine Zeichen der Freude ermöglichen, etwa eine Handykarte oder eine kleine Aktivität, die psychische Entlastung liefert.

Viele Angebote liegen bis auf Weiteres auf Eis

Normalerweise bietet das Zentrum Mittagessen und Beschäftigungsangebote. „Das alles findet jetzt nicht statt“, erzählt Eva Pohl. Zwar versuchen sie und ihre Mitarbeiterinnen, so viel wie möglich Telefon-Kontakt zu halten und bald vorsichtig die Präsenzangebote wieder aufzunehmen. Doch bis alles wieder einen geregelten Ablauf findet, werde es dauern. Zur Überbrückung haben sie sich Alternativen ausgedacht – etwa Beschäftigungspakete zu verschiedenen Themen, die sie den Betroffenen nach Hause schicken. Darin finden sich zum Beispiel Gewürzpäckchen zum Kochen oder kleine Aufgaben, deren Lösung sie an das Zentrum zurückschicken und damit an einer Verlosung teilnehmen können. Vereinzelt finden auch begleitete Ausgänge statt, beispielsweise um ein Eis zu essen. „Unser erster Plan war, die Leute täglich anzurufen“, sagt Eva Pohl, „denn wir dachten, sie brauchen Gespräche. Aber das, was sie am meisten wollen, ist Begegnung.“