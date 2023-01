Mainzer Klima-Aktivist: „Protest hat sich verändert“ 

Ob ich jemanden nett finde, der sich für mehr Klimaschutz einsetzen möchte – was ja viele Menschen wollen – ist also egal?

Das Vorgehen ist zumindest ein ganz anderes als beispielsweise bei Fridays for Future. Hier fanden uns viele Menschen zunächst knuffig, ja fast schon süß. Da waren sich viele einig. Natürlich kann es mal funktionieren, dass man sich denkt: „Och, das ist ja ein süßes Kind. Das will, dass wir den Planeten retten“. Sympathie ist in puncto Klimaschutz aber gar nicht so wichtig.