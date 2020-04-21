Dienstag,
21.04.2020 - 03:00
3 min
Mainzer Metzger beobachten verändertes Kaufverhalten in der Krise
Mehr Dosen, mehr Fertiggerichte und vieles, was früher gerne gekocht wurde – in der Corona-Krise ist vieles anders. Groß ist auch das Bedürfnis nach Beratung.
Von Julia Sloboda
Stellvertretende Redaktionsleiterin Mainz
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