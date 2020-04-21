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Dienstag, 21.04.2020 - 03:00
3 min

Mainzer Metzger beobachten verändertes Kaufverhalten in der Krise

Mehr Dosen, mehr Fertiggerichte und vieles, was früher gerne gekocht wurde – in der Corona-Krise ist vieles anders. Groß ist auch das Bedürfnis nach Beratung.

Julia Sloboda: Stellvertretende Redaktionsleiterin Mainz
Von Julia Sloboda
Stellvertretende Redaktionsleiterin Mainz
Metzgermeister Robert Weil hat in seinen Filialen in Finthen Schutzfolien über der Theke angebracht. Durch ein kleines Loch kann die Wurst angereicht und bezahlt werden. Foto: hzb/Stefan Sämmer

Metzgermeister Robert Weil hat in seinen Filialen in Finthen Schutzfolien über der Theke angebracht. Durch ein kleines Loch kann die Wurst angereicht und bezahlt werden. (Foto: hzb/Stefan Sämmer)

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