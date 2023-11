Maite Kelly: Frauen müssen sich gegenseitig unterstützen

Mit dem Best-Of-Album will Kelly ab dem 9. November durch Deutschland touren. „Noch vor vier Jahren waren meine Shows nicht so Hit-geladen wie diese.“ Ihr Rezept zum Erfolg sei die Kombination von Authentizität und Kommerzialität: „Das funktioniert, wie man zum Beispiel an Udo Lindenberg oder Taylor Swift sehen kann.“ Neben dem Eröffnungskonzert in Köln sind weitere Auftritte in Dortmund, Leipzig, Hamburg und Berlin geplant.