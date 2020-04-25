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Samstag, 25.04.2020 - 03:00
3 min

Malgorzata Oliva startet nach Shutdown wieder ins Geschäft

Malgorzata Oliva hat erst im Herbst ihr Modegeschäft in Alzey eröffnet. Die Corona-Krise macht ihr, wie vielen anderen, zu schaffen. Aber es gibt auch Aspekte, die Mut machen.

Stefanie Widmann: Lokalredakteurin Alzey
Von Stefanie Widmann
Lokalredakteurin Alzey
Im Herbst eröffnete Malgorzata Oliva ihre eigene Boutique in Alzey, die bereits im Frühjahr gut angenommen wurde. Doch auch Oliva musste schließen, aber sie gibt nicht auf. Foto: BilderKartell/Axel Schmitz

Im Herbst eröffnete Malgorzata Oliva ihre eigene Boutique in Alzey, die bereits im Frühjahr gut angenommen wurde. Doch auch Oliva musste schließen, aber sie gibt nicht auf. (Foto: BilderKartell/Axel Schmitz)

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