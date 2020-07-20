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Dienstag, 21.07.2020 - 12:04
5 min

Mallorca-Urlaub während Corona - unsere Reporterin berichtet

Seit zwei Jahrzehnten fährt Redakteurin Christina Kolb auf die Baleareninsel. Doch so einen Urlaub wie in diesem Jahr, hat sie bislang noch nie erlebt. Eine Erfahrungsbericht.

Christina Kolb: Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Von Christina Kolb
Lokalredakteurin Darmstadt-Dieburg
Mit Mundschutz im Urlaub auf Mallorca. Foto: Christina Kolb

Mit Mundschutz im Urlaub auf Mallorca. Foto: Christina Kolb

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Fotos
Mit Mundschutz im Urlaub auf Mallorca. Foto: Christina Kolb

Mit Mundschutz im Urlaub auf Mallorca. Foto: Christina Kolb

Reporterin Christina Kolb berichtet von ungewöhnlichen Tagen auf der Baleareninsel. Foto: Christina Kolb

Reporterin Christina Kolb berichtet von ungewöhnlichen Tagen auf der Baleareninsel. Foto: Christina Kolb

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 20.07.2020 um 16:00 Uhr publiziert.
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