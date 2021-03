Malu Dreyer: Noch viel mehr testen, auch am Arbeitsplatz

BITTE ERGÄNZEN SIE, FRAU DREYER

Bei unserem Interview haben wir Malu Dreyer gebeten, folgende Sätze spontan zu ergänzen:



Im Vergleich zu Julia Klöckner ist Christian Baldauf … ebenso ein Mit-Wettbewerber.



Mit Angela Merkel verbindet mich der Grundsatz: … Wir sind beide, glaube ich, relativ rationale Menschen.



Wer über sich selbst ein Hochglanzmagazin machen lässt, … der hat Selbstbewusstsein.



Eine Brücke zu planen und zu bauen dauert in Deutschland in Zukunft: … Ich glaube immer noch wahrscheinlich zehn Jahre.



Damit in Zukunft wirklich kein Kind mehr in der Schule zurück bleibt, … ist es wichtig, dass wir weiterhin für gebührenfreie Bildung sorgen, und das heißt eben auch in der digitalen Zeit für den kostenlosen Laptop im Rucksack. Und dass wir immer wieder besondere individuelle Förderung vornehmen.



Die Biontechgründer Sahin und Türeci haben den Nobelpreis verdient, weil ... sie großartige Wissenschaftler sind und mit ihrer tollen Forschung jetzt wirklich der Welt etwas Wunderbares geschenkt haben.



Rechtzeitig vor der Landtagswahl 2026 wird mein Mann zu mir sagen: … War doch eine total schöne Zeit, deine Ministerpräsidentenzeit.



Das wichtigste Thema für meine Nachfolgerin wird… meine Nachfolgerin? Ich weiß noch nicht genau, wer mein Nachfolger wird.