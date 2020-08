Malwettbewerb für Seeheim-Jugenheimer Kinder zum Thema „Corona und ich“

Jetzt teilen:

SEEHEIM-JUGENHEIM - (gme). Laut Mitteilung der Gemeinde Seeheim-Jugenheim hätte am Sonntag, 20. September, eigentlich ein buntes Fest zum Weltkindertag rund um das Rathaus stattfinden sollen. Doch musste auch der Weltkindertag Corona-bedingt pausieren.

Ausgelobt von der Gemeinde wird stattdessen ein Malwettbewerb „Corona und ich“. Kinder in Seeheim-Jugenheim sind dazu eingeladen, sich daran zu beteiligen. Die Bilder sollen zu den Themen gemalt werden: „Wie ist die Sicht der Kinder auf Corona? Wie fühlt sich für sie das Leben mit dem Virus an? Was ist anders?“.

Die besten Bilder werden prämiert, auf der Gemeinde-Website gezeigt und beim Weltkindertag im kommenden Jahr in einer Ausstellung zu sehen sein.

Einsendeschluss ist Dienstag, 20. Oktober. Die Bilder, mit Namen, Adresse und Alter versehen, können beim Bürgerbüro am Georg-Kaiser-Platz abgegeben oder per Post ans Rathaus geschickt werden, so die Mitteilung. Adresse: Gemeindeverwaltung Seeheim-Jugenheim, Stichwort „Malwettbewerb Weltkindertag“, Schulstraße 12, 64342 Seeheim-Jugenheim.

Weitere Fragen zum Malwettbewerb beantwortet das Büro der Pressestelle unter 06257-99 01 03.