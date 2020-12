Manfred Pentz und der Fahrplan aus der Krise

Manfred Pentz ist 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Er wohnt in Groß-Zimmern. Der gelernte Versicherungskaufmann und studierte Versicherungsbetriebswirt trat 1995 in die CDU ein. Danach war er unter anderem Kreisvorsitzender der Jungen Union Darmstadt-Dieburg, Kreisvorsitzender der CDU Darmstadt-Dieburg und Fraktionsvorsitzender der Union in Groß-Zimmern. 2010 zog er in den Landtag ein, seit 2014 ist er Generalsekretär der hessischen CDU. Seit 2001 ist er überdies Gemeindevertreter in Groß-Zimmern und Vorsitzender der Gemeindevertretung. (tb)