Manfred Seel: Jack the Ripper aus Schwalbach

In dieser Garage in Schwalbach im Taunus wurden 2014 Leichenteile gefunden. (Archivfoto: dpa)

REGION - Schon in den 1970er-Jahren erschüttern grausame Frauenmorde Frankfurt: Ihre Leichen werden gefunden, sind jedoch nie komplett, oft zerstückelt. Über Jahrzehnte hinweg verschwinden immer wieder Frauen aus dem Bahnhofsviertel. Meist sind es Frauen, die niemand vermisst.

2014 entdecken Angehörige des gerade verstorbenen Manfred Seel in Schwalbach am Taunus Leichenteile in einer Plastiktonne. Es sind die Überreste von Britta Diallo. Auch sie war Prostituierte, Manfred Seel ihr Freier.

Zwei Jahre lang wühlen sich die Ermittler durch Akten vergangener Jahrzehnte, bis sich eine Vermutung nicht mehr aus dem Weg räumen lässt: War Manfred Seel ein sadistischer Serienmörder? Das wird niemand jemals beantworten können.

