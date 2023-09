Mann flieht aus Psychiatrie und ersticht Frau

Wiesloch (dpa) - . Ein Mann, der aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen war, hat am Freitag eine Frau in der Innenstadt von Wiesloch getötet. Der 33-Jährige stach die Frau in einem Geschäft mit einem Messer nieder. Er konnte schließlich von der Polizei unter Androhung des Schusswaffengebrauchs festgenommen werden, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten.