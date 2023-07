Mann kettet sich an Tor des Buckingham-Palasts

London (dpa) - . Ein Mann, der sich mit Handschellen an das Tor des Buckingham-Palasts in London gekettet hatte, ist von der Polizei festgenommen worden. Grund sei der Verdacht auf Besitz einer Angriffswaffe gewesen, hieß es in einer Mitteilung der Metropolitan Police. Er sei zur Untersuchung in ein Krankenhaus und dann in Gewahrsam gebracht worden, so die Mitteilung weiter.