Mann stirbt nach Messerstich in Berlin

Berlin (dpa) - . Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Berlin ist ein 21-jähriger Mann ums Leben gekommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten, erlitt das Opfer am Samstag mutmaßlich mindestens einen Messerstich und starb nach Reanimationsmaßnahmen vor Ort durch alarmierte Rettungskräfte auf dem Weg ins Krankenhaus.