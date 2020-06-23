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Dienstag, 23.06.2020 - 02:00
3 min

Mannheimer Gastwirte lassen sich vom Virus nicht unterkriegen

Lokale in Mannheim wollen Ausnahmegenehmigungen für den Betrieb im Freien nutzen. Mehr als 100 Anträge aus allen Stadtteilen liegen der Verwaltung vor.

Von Heike Warlich-Zink
In den Lokalen rund um den Mannheimer Marktplatz wird von der Sondernutzung rege Gebrauch gemacht. Foto: Gerold

In den Lokalen rund um den Mannheimer Marktplatz wird von der Sondernutzung rege Gebrauch gemacht. (Foto: Gerold)

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