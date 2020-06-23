Dienstag,
23.06.2020 - 02:00
3 min
Mannheimer Gastwirte lassen sich vom Virus nicht unterkriegen
Lokale in Mannheim wollen Ausnahmegenehmigungen für den Betrieb im Freien nutzen. Mehr als 100 Anträge aus allen Stadtteilen liegen der Verwaltung vor.
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