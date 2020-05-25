Montag, 25.05.2020 - 23:00
3 min
Mannheimer Kliniken proben ein bisschen Normalität
Von Heike Warlich-Zink
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KAPAZITÄTEN
Nach wie vor bleiben am Uniklinikum Mannheim und am Theresienkrankenhaus insgesamt 14 Intensivbetten für Covid-19-Patienten reserviert. Weitere 66 Betten auf Normalstationen werden - strikt getrennt von den übrigen Patienten - an den drei Mannheimer Kliniken ebenfalls kontinuierlich freigehalten. Bei Bedarf können diese Kapazitäten an Intensiv- und Normalbetten hochgefahren werden. (wah)
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