Mannheimer Kliniken proben ein bisschen Normalität

Nach wie vor bleiben am Uniklinikum Mannheim und am Theresienkrankenhaus insgesamt 14 Intensivbetten für Covid-19-Patienten reserviert. Weitere 66 Betten auf Normalstationen werden - strikt getrennt von den übrigen Patienten - an den drei Mannheimer Kliniken ebenfalls kontinuierlich freigehalten. Bei Bedarf können diese Kapazitäten an Intensiv- und Normalbetten hochgefahren werden. (wah)