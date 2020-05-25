Montag, 25.05.2020 - 11:10
4 min
Mannheimer Traumforscher Michael Schredl im Interview
Von Marco Partner
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ZUR PERSON
Michael Schredl (58) ist seit 2002 der wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Der gebürtige Wieslocher studierte zunächst in Karlsruhe Elektrotechnik und anschließend Psychologie in Mannheim. Zu seinen Schwerpunkten gehören unter anderem Traumerinnerung, Effekte von Träumen auf Wachleben und die Alptraumtherapie. (mpr)
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Weiterführende Links
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 25.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.