Mannheimer Traumforscher Michael Schredl im Interview

Michael Schredl (58) ist seit 2002 der wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Der gebürtige Wieslocher studierte zunächst in Karlsruhe Elektrotechnik und anschließend Psychologie in Mannheim. Zu seinen Schwerpunkten gehören unter anderem Traumerinnerung, Effekte von Träumen auf Wachleben und die Alptraumtherapie. (mpr)