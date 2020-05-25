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Montag, 25.05.2020 - 11:10
4 min

Mannheimer Traumforscher Michael Schredl im Interview

Träume unter der Lupe: Im Interview spricht der Mannheimer Traumforscher Michael Schredl über die Aufgabe von Träumen und welchen Einfluss die Corona-Krise auf sie hat.

Von Marco Partner
Ein- und Durchschlafstörungen, Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen oder Hyper- und Parasomnien: Um all diese Schlafstörungen kümmern sich Michael Schredl und sein Team in Mannheim. Archivfoto: dpa

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Fotos
Ein- und Durchschlafstörungen, Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen oder Hyper- und Parasomnien: Um all diese Schlafstörungen kümmern sich Michael Schredl und sein Team in Mannheim. Archivfoto: dpa

Ein- und Durchschlafstörungen, Schlaf-Wach-Rhythmus-Störungen oder Hyper- und Parasomnien: Um all diese Schlafstörungen kümmern sich Michael Schredl und sein Team in Mannheim. Archivfoto: dpa

Michael Schredl ist Traumforscher in Mannheim. Foto: Daniel Lukac

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ZUR PERSON

Michael Schredl (58) ist seit 2002 der wissenschaftlicher Leiter des Schlaflabors am Zentralinstitut für Seelische Gesundheit. Der gebürtige Wieslocher studierte zunächst in Karlsruhe Elektrotechnik und anschließend Psychologie in Mannheim. Zu seinen Schwerpunkten gehören unter anderem Traumerinnerung, Effekte von Träumen auf Wachleben und die Alptraumtherapie. (mpr)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 25.05.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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