„Margaritaville“-Sänger Jimmy Buffett gestorben

Details zum Ort, genauen Todeszeitpunkt und zu möglichen Ursachen von Buffets Tod waren zunächst nicht bekannt. Der Sänger wurde 1946 im US-Bundesstaat Mississippi geboren. Nach der Universität ging er nach Nashville, um als Musiker durchzustarten. Doch der Erfolg kam erst später. „Die Karibik und die Golfküste waren Buffetts Musen, und kein anderer Ort mehr als Key West in Florida“, schrieb die „New York Times“ am Samstag. „Als ich Key West und die Karibik fand, war ich noch nicht wirklich erfolgreich“, zitierte das Blatt aus einem Interview von 1989. „Aber ich fand einen Lebensstil, und ich wusste, dass alles, was ich tat, mit meinem Lebensstil vereinbar sein musste“.