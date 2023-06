Heide (dpa) - . Die Schauspielerin Margit Carstensen ist tot. Sie starb am Donnerstag im Alter von 83 Jahren in einem Krankenhaus in Heide (Schleswig-Holstein), wie ihre Agentin unter Berufung auf die Familie mitteilte. Carstensen galt als eine der Musen des Regisseurs Rainer Werner Fassbinder.