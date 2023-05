Marie Fredriksson wäre 65 - Neues Buch über Roxette

München (dpa) - . 80 Millionen verkaufte Tonträger, zehn Studio-Alben, mit „It Must Have Been Love“ in 20 Ländern auf Platz eins: Roxette haben eine musikalische Weltkarriere hingelegt. Und die zeichnet ein Wegbegleiter nun nach: Alex Gernandt, langjähriger Chefredakteur der „Bravo“, hat ein Buch über Per Gessle und Marie Fredriksson geschrieben.