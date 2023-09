Marihuana im Wert von 500.000 Euro in Postsendungen entdeckt

Marihuana in mehreren Folienschichten verpackt. Der Zoll in Heilbronn hat es gefunden.

50 Kilogramm Marihuana hat der Zoll in einem Heilbronner Paketzentrum entdeckt. Verpackt waren die Drogen in 30 unterschiedlich großen Behältnissen. An wen waren sie adressiert?