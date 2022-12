Mark Keller über schwierige Zeiten und den „Bergdoktor“

Zur Person: Mark Keller wuchs am Bodensee auf, wo er auch heute noch lebt. Erstmals für Aufmerksamkeit im TV sorgte er mit einer Imitation von Dean Martin in der „Rudi Carrell Show“ 1989 in der ARD. Später spielte er in den Serien „Sterne des Südens“, „Alarm für Cobra 11“ und seit 2008 in „Der Bergdoktor“. Keller macht Musik und singt, in den sozialen Netzwerken auch gemeinsam mit seinen beiden Söhnen.