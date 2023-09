Marokko: Bangen um und Beten für Verschüttete nach Erdbeben

An einer Straße, die Richtung Marrakesch führt, bitten Anwohner Autofahrer am Sonntagabend darum, ihre Handys kurz in deren Wagen aufladen zu dürfen, um Verwandten und Freunde zu kontaktieren zu können. „Mir geht es gut, Gott sei Dank“, berichtet Fatma aufgeregt ihren Angehörigen am anderen Ende des Telefons.