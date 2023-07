Martin Walser setzte den schwachen Helden ein Denkmal

Überlingen (dpa) - . Ein „großer Schriftsteller kleiner Leute“ - so ist Martin Walser einmal genannt worden. Der Erzähler, der am 24. März 1927 in Wasserburg am Bodensee geboren wurde, zeichnete oft ein ebenso schonungslos-sarkastisches wie liebevolles Bild des scheiternden Durchschnittsbürgers mit dessen Gefühlen, Wünschen und Sehnsüchten. Sein Werk umfasst zwei Dutzend Romane, zahlreiche Novellen und Geschichtensammlungen, eine Vielzahl von Theaterstücken, Hörspielen und Übersetzungen sowie Aufsätze, Reden und Vorlesungen. Bis ins hohe Alter hinein brachte der Schriftsteller immer wieder neue Bücher heraus - erst „Das Traumbuch“ im März 2022. Am Freitag starb Walser im Alter von 96 Jahren, wie der Rowohlt Verlag am Abend mitteilte.