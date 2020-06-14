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Sonntag, 14.06.2020 - 07:00
5 min

Masken, Abstand und Desinfektionsmittel gehören jetzt zum Alltag

Bei den Schützenvereinen der Region läuft der Schießbetrieb langsam wieder an. Wir haben mit Verantwortlichen aus Büdingen, Düdelsheim und Himbach über den neuen Alltag gesprochen.

Von Monika Eichenau
In Himbach hat Erste Schützenmeisterin Christina Geschke mit ihrem Team einen Sicherheits- und Hygieneplan ausgearbeitet: Desinfektionsmittel, Listen und Abstand gehören nun zum Alltag. Foto: Eichenauer

In Himbach hat Erste Schützenmeisterin Christina Geschke mit ihrem Team einen Sicherheits- und Hygieneplan ausgearbeitet: Desinfektionsmittel, Listen und Abstand gehören nun zum Alltag. Foto: Eichenauer

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