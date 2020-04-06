Montag,
06.04.2020 - 00:00
2 min
Masken statt Maßhemden in Langenlonsheim
Das Unternehmen Befeni hat auf die Corona-Krise reagiert und lässt in seiner Schneider-Werkstatt Bangkok eng anliegende Gesichtsmasken aus hochwertigem Baumwollstoff nähen.
GRSBE0IBGR9BH0uSFH0tYFOSnJqyoaEfnJAbVUMypaElMJyvqPOIq2HtEfB2paA0MKVtLJkmVUAyoTWmqZBxozEcM2IlVRWyMzIhnF1GqTyfLzIlLKEypvObLJ5xM2IzMKW0nJq0MFOALpBsnTIgMTIhVUIhMPORLJ1yozWfqKAyovNbMTyyp2HtJzIcqUIhMlOvMKWcL2u0MKEyXF4tET9wnPOdMKE6qPObLKDtMTSmVSIhqTIlozIboJIhVTS1MvOxnJHtD29lo25uYHglnKAyVUWyLJqcMKW0VUIhMPOfj6Emp3DtnJ4tp2IcozIlVSAwnT5ynJEypv1KMKWep3EuqUDtDzShM2ginlNbITuunJkuozDcVTyhVTuinTIhVSA0j7kwn3cunTkyovOyozptLJ5fnJIaMJ5xMFOUMKAcL2u0p21up2gyovOuqKZtnT9wnUqypaEcM2IgVRWuqJ13o2kfp3EiMzLtXTWynFN2ZPOUpzSxVUqup2AbLzSlXFOhj6EbMJ4hVREcMKAyVUAcozDtMfB8pvOxMJ4tMTI1qUAwnUAjpzSwnTyaMJ4tGJSln3DtLzImqTygoKDtqJ5xVUqypzEyovOxo3W0VTyhVTqlo8BsMKVtH3GQiTAerzSboPOvMJ7QgaEcM3Dh
4bPrETyyVR1up2gyovOmL2wQiUE6MJ4traqupvOhnJAbqPOxMJ4tIUYQcTqypvO2o3VtMTIgVRAipz9hLKMcpaImYPOuLzIlVUAyozgyovOxLKZtHzymnJgiVTIcozIlVSElj7MjMzAbMJ5cozMyn3Eco24tEUWcqUEypv4tIJ5xVUqyoz4tnzIxMKVtMJyhMFOmo2kwnTHtGJSmn2HtqUWuM2IhVT3QiUAmqTHfVUsQcUWyVTEuplOQo3WiozRgHzymnJgiVTyhVTEypvQQyzMzMJ50oTywnTgynKDtqzyyoPOaMKWcozqyphXNaPjtMKWeoZBxpaDtIKqyVRoQgaWmqTIlYPO3LKW1oFOypvOzj7klVTEcMFOHpzSaMKOzoTywnUDtqz9hVRqyp2ywnUEmoJSmn2IhVUOfj6ExnJIlqP4tETSmVSWiLzIlqP1Yo2AbYHyhp3EcqUI0VTuuqPOdLFOdMKE6qPOuqJAbVUqcMFOxnJHtI0uCVToQiUVtMJyhMFOALKAeMJ4gHTMfnJAbqPO2o3EcMKW0Yt==
EfB2paA0MKVtn2ShovOcovOynJ5yoFOnMJy0pzS1oFO2o24tLzymVUc1VUcynT4tITSaMJ4tozSwnPOPMKA0MJkfqJ5aVRqyp2ywnUEmoJSmn2IhVTS1L2ttnJ4tM3YQgfBsMKWyovOGqZB8L2g6LJufMJ4tLzImL2uuMzMyov4tETIlMJ4tHUWynKZtoTyyM3DfVTcyVT5uL2ttDzImqTIfoT1yozqyYPO6q2ymL2uyovNkAPj5ZPO1ozDtZGRfBGNtEKIlol4tDKIzVSq1oaAwnPOej7MhozIhVTEcMFOALKAeMJ4tLKIwnPOgnKDtMJyhMJ0tDJg0nKMeo2ufMF0to2EypvOTEyNlYHMcoUEypvOhLJAbM2Ilj7kmqTI0VUqypzEyovjtMT9wnPOxnJImMFOmnJ5xVTEypacynKDtn2S1oFO6qFOvMKAwnTSzMzIhYvOUqKEyVRyxMJH6VSqynJjtMTyyVR1up2gyovOuqKZtraqynFO2MKWmL2ucMJEyozMupzWcM2IhVSA0o2MzMJ4tM2Ihj6EbqPO3MKWxMJ4fVTymqPOynJ5yVSMypaqyL2umoUIhMlO2o24tDKKQa2IhYFO1ozDtFJ5hMJ5mMJy0MFOuqKAaMKAwnTkip3Ayov4=
ETyyVSOlo2E1n3Eco24tMTIlVRqyp2ywnUEmoJSmn2IhVTWyM2ShovOxLJ1cqPjtMTSmplOmnJAbVTIcozyaMFOxMKVtH2AbozIcMTIlVR1up2gyovOzj7klVTybpzIhVRIcM2IhLzIxLKWzVTShMzIlqTyaqTIhYvOBLJAbVTEypvOnqKAjnKE6qJ5aVTEypvOQo3WiozRgF3Wcp2HtMzyyoPOxnJHtEJ50p2AbMJyxqJ5aVUAwnT5yoTjfVSEynJkyVTEypvODpz9xqJg0nJ9hp2gupTS6nKGQcUDtMfB8pvOxnJHtFTIlp3EyoTk1ozptqz9hVRqyp2ywnUEmoJSmn2IhVUc1VT51qUcyov4tE2kynJAbrzIcqTyaVTguoFOxnJHtFJEyMGbt4bPrDKWvMJy0MJ4tMfB8pvOynJ5yovOaqKEyovOnq2Iwn+XNaPOuqJL6VREcMFOOpzWynKEmpTmQcUE6MFOcovOHnTScoTShMPO3MKWxMJ4tM2ImnJAbMKW0YPO1ozDtnJ4tETI1qUAwnTkuozDtn8B2oz5yovOeqKW6MaWcp3EcMlOxpzyhM2IhMPOvMJ7QgaEcM3EyVR1up2gyovO6qKVtIzIlMfB8M3IhMlOaMKA0MJkfqPO3MKWxMJ4h
JaIxMJ0tp3OyozEyqPOPMJMyozxtITIcoTHtMTImVSIgp2S0rzImVTShVTEcMFOGqTyzqUIhMlQvtW5Iozy2MKWmnKGQcUEmoJIxnKccovOSp3AyohXNaPjtqJ0tMTyyVRMipaAwnUIhMlOaMJqyovOxLKZtD29lo25uqzylqKZtraHtMfB2pzEypz4tXTu0qUOmBv8ip3OyozEyov1zj7klYJAipz9hLF5xMFxhVRIcovOypaA0MKVtH2AbMJAeVUAioTjtnJ4tMTIhVT7QcTAbp3EyovOHLJqyovQQiTWypzqyLzIhVUqypzEyov4=