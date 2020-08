3 min

Maskenpflicht an Schulen im Nordkreis Groß-Gerau bleibt

Der Nordkreis hält an der Maskenpflicht an Schulen fest. Um die Lage aber weiter zu entschärfen, könnte es individuelle Maßnahmen an den Schulen geben - vor allem beim Unterricht.

Von Susanne Wildmeister Lokalredakteurin Groß-Gerau Echo, Ried Echo