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Donnerstag, 23.04.2020 - 02:00
3 min

Maskenpflicht: In Darmstadt-Dieburg sind noch Fragen offen

Kontrollieren werden wohl die Kommunen, aber wie das in den Bussen und Bahnen passiert, steht noch nicht fest.

Von Matthias Voigt, Reinhard Jörs, Wolfgang Görg und Thomas Bach
Ab Montag in den Bussen nur noch mit Maske, wie hier in Groß-Zimmern an der Bushaltestelle Friedensschule. Derzeit ist aber noch unklar, wer kontrolliert. Foto: Karl-Heinz Bärtl

Ab Montag in den Bussen nur noch mit Maske, wie hier in Groß-Zimmern an der Bushaltestelle Friedensschule. Derzeit ist aber noch unklar, wer kontrolliert. Foto: Karl-Heinz Bärtl

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