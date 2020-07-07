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Dienstag, 07.07.2020 - 23:00
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Massenheimer Kita Spatzenscheune arbeitet wieder

Alle Kinder dürfen kommen, der Betrieb folgt aber anderen Regeln als vor Corona. Die Gruppen werden nicht gemischt und die Kinder sind noch mehr draußen als vorher.

Von Christine Dressler

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