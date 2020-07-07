Dienstag,
07.07.2020 - 23:00
2 min
Massenheimer Kita Spatzenscheune arbeitet wieder
Alle Kinder dürfen kommen, der Betrieb folgt aber anderen Regeln als vor Corona. Die Gruppen werden nicht gemischt und die Kinder sind noch mehr draußen als vorher.
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