Masseure, Piercer und Kosmetiker in Mainz haben Angst

DIE RECHTSLAGE

In der zwölften Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ist festgelegt, wie bei Dienstleistungen und Handwerksbetrieben verfahren wird.



In Paragraf sechs heißt es dazu: Kann das Abstandsgebot zwischen Personen wegen der Art der Dienstleistung nicht eingehalten werden, wie in Kosmetikstudios, Wellnessmassagepraxen, Tattoo- oder Piercing-Studios und ähnlichen Betrieben, ist die Tätigkeit untersagt.



Erlaubt sind Dienstleistungen, die hygienischen oder medizinischen Gründen dienen, wie in Friseursalons, in Fußpflegeeinrichtungen, bei Podologen, Physio-, Ergo- und Logotherapien oder Ähnlichen.



Die zwölfte Corona-Bekämpfungsverordnung ist bis zum 30. November gültig.