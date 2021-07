Maximilian Mundt: Abi-Schnitt war mir egal

Maximilian Mundt hat sich fürs Abitur keinen Stress gemacht. Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa (Bild: dpa) (Foto: Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/dpa)

Berlin - Schauspieler Maximilian Mundt (25) hat nach eigenen Angaben nur wenig für sein Abitur gelernt. «Ich wollte nur das Abi schaffen. Mit welchem Schnitt, war mir egal», sagte Mundt der Deutschen Presse-Agentur.

Er habe sich damals mehr für seine Theaterproben interessiert. «Meine Mutter meinte, dass ich mich nach dem Abitur finanziell selbst absichern müsse. Aber ich war trotzdem sehr entspannt und hatte ein großes Vertrauen, dass alles funktioniert.» Mundt spielt in der Netflix-Serie «How To Sell Drugs Online (Fast)» einen Abiturienten, der einen Drogenshop im Internet betreibt. Die dritte Staffel läuft seit Dienstag.

Eine kuriose Begegnung habe er in diesem Jahr an seiner alten Schule in Hamburg gehabt, als seine jüngere Schwester dort ihren Abschluss feierte, sagte Mundt. «Ein Lehrer von ihr meinte, er habe mich damals auch unterrichtet. Das stimmte aber nicht. Da kam er wenig später wieder und sagte, er kenne mich doch nicht aus dem Unterricht, sondern aus der Serie.»

