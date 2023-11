Medien: Figur auf „Led Zeppelin IV“ identifiziert

Der Historiker Brian Edwards von der University of the West of England entdeckte das Originalbild zufällig, als er für eine andere Untersuchung ein Fotoalbum durchblätterte. „Ich habe den Mann mit den Hölzern sofort erkannt“, sagte Edwards der BBC. Seine Nachforschungen ergaben, dass der Fotograf Ernest Farmer das Bild gemacht hatte. Das Fotoalbum trägt den Titel „Erinnerungen an einen Besuch in Shaftesbury. Pfingsten 1892. Ein Geschenk von Ernest an seine Tante“ und enthält hauptsächlich Ansichten und Architektur aus den Grafschaften Wiltshire und Dorset.