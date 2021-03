Medien in der Coronakrise werden zunehmend negativ bewertet

Wien: Teilnehmer einer Demonstration gehen durch eine Straße. (Foto: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa)

ÖSTERREICH - 26 Prozent der Österreicher sind der Meinung, die Medien verbreiten Panik und tragen zur Eskalation der Coronakrise bei. Zu diesem Schluss kommt das jüngste "Gallup Corona-Barometer", einer Erhebung, die in Kooperation mit dem Medienhaus Wie durchgeführt wurde. Vor einem Jahr lag dieser Wert noch bei 13 Prozent. Dass die Medien einen konstruktiven Beitrag zur Krisenbewältigung leisten, denken hingegen nur noch 13 Prozent der Befragten. 2020 teilten noch 25 Prozent diese Ansicht.







Warum aber setzt sich die Ansicht durch, dass die Darstellung der Pandemie in der Berichterstattung zur Zuspitzung der Lage führt? "Auffällig ist dabei: Je niedriger die Zustimmung zu den Corona-Maßnahmen der Regierung ausfällt, umso schlechter wird die Berichterstattung der Medien beurteilt. Die etablierten Medien werden offenbar als Teil des politischen Systems empfunden. Dieser Parallelismus bewirkt, dass die Auflehnung gegen die Maßnahmen oder das Misstrauen in die Regierung auf die Medien abfärbt", kommentiert Gallup-Chefin Andrea Fronaschütz.

Verständnis für Demonstrationen gegen Maßnahmen wächst

Gleichzeitig wächst die Sympathie in der österreichischen Bevölkerung für Proteste und Demonstrationen gegen die Regierungsmaßnahmen. Mehr als ein Drittel der Österreicher (36 Prozent) gibt an, sehr großes oder großes Verständnis für die Demonstranten zu haben. Im November lag dieser Wert noch bei 29 Prozent.







Die Motivlage hinter der Solidarität für die Protestler scheint breit zu sein. Ein großer Teil der Demo-Befürworter ist stark von der Krise betroffen. Das legt zumindest ihre Struktur nahe: Fast die Hälfte hat Kinder, 43 Prozent beziehen ein geringes Haushaltseinkommen und viele haben ihren Arbeitsplatz, beziehungsweise ihr Einkommen verloren. Die Sympathisanten sorgen sich um die wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen der Maßnahmen und führen vor allem die schlechte wirtschaftliche Lage auf die Entscheidungen der Regierungen zurück.







"Neben der persönlichen Betroffenheit liegt dem Verständnis für Proteste eine breit gefächerte Motivlage zugrunde. Im Vergleich mit dem Bevölkerungsdurchschnitt sind die Befürworter von Demonstrationen häufiger über den Zick-Zack-Kurs der Regierung empört, haben mehr Angst vor den wirtschaftlichen und gesundheitlichen Folgen der Maßnahmen und fühlen sich in ihrem Recht auf Freiheit stärker eingeschränkt. Als Bewältigungsstrategie werden von einem Teil dieser Gruppe die Gefahren der Pandemie verharmlost, Erklärungen in konspirativen Mythen gesucht und demokratische Institutionen in Frage gestellt", erklärt Fronaschütz.

Klassische Medien keine Informationsquelle mehr

Das Gallup-Barometer zeigt außerdem, dass klassische Medien für Demonstrations-Befürworter immer seltener eine Rolle spielen. Häufig werden Informationen direkt aus Social-Media-Kanälen bezogen. "Das kommt den Bedürfnissen jener Bevölkerungsschichten, die unter den Restriktionen leiden, am ehesten entgegen. Als eine genuin partizipative

Kommunikationsform ermöglichen sie soziale Interaktion mit Gleichgesinnten, einen Dialog

abseits des offiziellen Diskurses und emotionale Entlastung. Die klassische

Nachrichtenvermittlung erreicht die Unzufriedenen wenig, wie man auch am Beispiel der

Infokampagne der Regierung sieht", fasst Fronaschütz zusammen.